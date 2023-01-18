MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?
"MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapacağını duyurdu. Peki, MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?
"MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılı için 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağı açıklandı. Peki, MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?
GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİN 940 SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ ALINDI
Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.
Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.
MSB ER VE ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.
Buna göre; MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı için başvuru tarihleri, hangi alanlarda alım yapılacağına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanması sonrasında belli olacak.
BAŞVURU İŞLEMLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuru tarihleri belli olduktan sonra adaylar, başvurularını internet üzerinden yapacak.
Belirlenen takvim doğrultusunda hareket eden adaylar, personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak başvurularını iletecek.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartları, kılavuzun yayınlanması ile belli olacak. Sözleşmeli erliğe başvuru yapabilmek için adayların tüm şartları sağlaması gerekiyor. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılıyor. Henüz başvuru şartları duyurulmadı. Kılavuz ile birlikte detaylar belli olacak.
Bir önceki dönemde başvuru şartları şu şekildeydi;
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
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- MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?
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