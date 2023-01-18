"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk etapta yapılan 30 bin personel alımının ardından bir personel alımı daha yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?