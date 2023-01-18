Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından ilan edilen personel alımlarında, 85 bin personel alımından 42 bin 500'ü tamamlanmıştı. Kalan 42 bin 500 kişi içinde kura çekimi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk etapta yapılan 30 bin personel alımının ardından bir personel alımı daha yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.
30 BİN PERSONEL ALIMI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.
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