MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 MSÜ sınav ücreti nereye, hangi bankalara yatacak? MSÜ BAŞVURU EKRANI!

"MSÜ sınav ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu adaylar tarafından gündeme getiriliyor. MSÜ sınavı başvuru kılavuzu 2023 erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Peki, "MSÜ başduru ücreti ne kadar, başvurular nereden yapılır?" İşte, merak edilenler...