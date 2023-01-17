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MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 MSÜ sınav ücreti nereye, hangi bankalara yatacak? MSÜ BAŞVURU EKRANI!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 MSÜ sınav ücreti nereye, hangi bankalara yatacak? MSÜ BAŞVURU EKRANI!

Milli Savunma Üniversitesi sınavı için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından 19 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak'ta alınmaya başlandı. Başvuruda bulunmayanlar ise, sınav hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, "MSÜ sınav ücreti ne kadar, kaç TL? " İşte, detaylar...

"MSÜ sınav ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu adaylar tarafından gündeme getiriliyor. MSÜ sınavı başvuru kılavuzu 2023 erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Peki, "MSÜ başduru ücreti ne kadar, başvurular nereden yapılır?" İşte, merak edilenler...

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

MSÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MSÜ sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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