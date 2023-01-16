MSÜ başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 MSÜ sınavı ne zaman, şartları neler? Milli Savunma Üniversitesi BAŞVURU SAYFASI!
Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte detaylar merak edilmeye başladı. 2023 MSÜ sınavı başvuru şartları ile başvuru ekranına erişmek isteyenler, "MSÜ sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, MSÜ başvuru ekranı!
"2023 MSÜ sınavı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru şartları, ücreti ve başvuru kılavuzu ise adaylar tarafından araştırılıyor. MSÜ sınav başvuruları ÖSYM sitesinde bugün başladı. İşte, MSÜ sınavı başvuru ekranı ve sınav hakkında merak edilenler...
MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ sınav başvurusu 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. MSÜ sınavı 19 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
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MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Ocak'ta başlayan başvurular 7 Şubat'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
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