MSÜ başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 MSÜ sınavı ne zaman, şartları neler? Milli Savunma Üniversitesi BAŞVURU SAYFASI!

"2023 MSÜ sınavı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru şartları, ücreti ve başvuru kılavuzu ise adaylar tarafından araştırılıyor. MSÜ sınav başvuruları ÖSYM sitesinde bugün başladı. İşte, MSÜ sınavı başvuru ekranı ve sınav hakkında merak edilenler...