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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 EKPSS tercih sonuçları pek çok adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları 13 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

Bu sene de şubat ayının ikinci haftasında atamaların Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır.

Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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