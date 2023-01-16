DSİ personel alımı son günler... 2023 Devlet Su İşleri sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? ŞARTLAR VE KADROLAR!
DSİ personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Devlet Su İşleri Başkanlığı tarafından 1.273 personel alımı için başvurular 11 Ocak'ta başlamıştı. Söz konusu personel alımında son viraja girildi. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2023 Devlet Su İşleri sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
DSİ personel alımı başvuru sürecinde son günlere girildi. Çeşitli kadrolara yapılacak 1.273 personel alımı için başvuru yapan adaylar bir diğer aşamayı beklerken, henüz başvuru yapamayanlar ise son tarihi araştırmaya başladı. Devlet Su İşleri tarafından yayımlanan kılavuz ile başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, 2023 Devlet Su İşleri sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2023 DSİ personel alımı başvuruları 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- DSİ tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadarda yedek aday belirlenecek.
3- Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacak.
4- Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ personel alımı son günler... 2023 Devlet Su İşleri sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? ŞARTLAR VE KADROLAR!
- 15 Ocak reyting sonuçları: Pazar akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Survivor 2023, Teşkilat, Ateş Kuşları...
- Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
- Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...
- SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!
- 2023 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS SINAVI hangi tarihte yapılacak?
- Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023?
- Sinan Sardoğan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan olayı son durum: Arife Gökçe bulundu mu?
- İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? İmar affı çıkacak mı, son durum ne? Son dakika açıklamaları...
- EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
- Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?
- Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!