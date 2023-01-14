EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2023 EKPSS tercihleri 13 Ocak'ta sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Engelli memur ataması yapabilmek için gerçekleştirilen EKPSS hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Kura ile yerleştirme nasıl olacak? İşte cevaplar...

2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 5-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde yerleştirme sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirme için tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.