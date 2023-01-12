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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen 101.Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) ardından adayların gündeminde sınav sonuçları var. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları, 13 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 13 Ocak Cuma günü adayların erişimine açılacağı kaydedildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sonuçlar EGM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖGG sınavına giren adaylar, sonuçlara 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

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