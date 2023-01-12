2023 EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Kadro ve kontenjan dağılımı...
Engelli vatandaşların kamu kurumlarında çalışabilmesi için iki yılda bir EKPSS sınavları yarın sona eriyor. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden devam ederken adaylar "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, "EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?", "EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir?" İşte, detaylar...
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? arama motorlarında sorgulanıyor. Engelli vatandaşların yerleştirme işlemleri EKPSS sonuçları ve kura usulü ile gerçekleştirilecek. Tercihlerin sona ermesine kısa bir zaman kala EKPSS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. Peki, Peki, "EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?", "EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir?" İşte, detaylar...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları Şubat ayında erişime açıldı.
Bu yılda benzer şekilde sonuçların Şubat ayının üçüncü haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.
Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit 8 olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
EKPSS BRANŞ VE KADRODAĞLIMI BELLİ OLDU MU?
EKPSS tercih kılavuzunun yayılmasıyla EKPSS branş ve kadro dağlımızda belli oldu .Buna göre kamuya Toplam 2.223 Engeli Memur alımı yapılacak. EKPSS branş ve kadro dağlımı şu şekilde:
İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunu: 36 Kişi ( Hizmetli )
Ortaöğretim Mezunu: 360 Kişi ( Kaloriferci, Teknisyen, Çocuk Eğiticisi, Hemşire, Hizmtli, İmam Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi, Memur, Müezzin Kayyım, VHKİ, Temizlik Hizmetlisi, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Telknisyeni )
Ön Lisans Mezunu: 704 Kişi ( Aşçı, Bilgisayar İşletmeni, İmam Hatip, Kameraman, Kuran Kursu Öğreticisi, Matbaacı, Memur, Muhasebeci, Müezzin Kayyım, Programcı, Sağlık Teknikeri, Sekreter, Tahsildar, Tekniker, Veteriner Sağlık Telknisyeni , VHKİ)
Lisans Mezunu: 1223 Kişi ( Avukat, Bilgisayar İşletmeni, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Din Görevlisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, İmam Hatip, İstatistikçi, Kimyager, Kuran Kursu Öğreticisi, Kütüphaneci, Memur, Mimar, Muhasebeci, Müezzin kayyım, Mühendis, Öğretmen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Şehir Plancsı, VHKİ, Veteriner Hekim, Yönetim Görevlisi, Zabıt Katibi )
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