2023 BEKÇİ ALIMI ne zaman? Lise mezunu bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İŞKUR başvuru ekranı!
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğinde başvurusu alınan bekçi alımı için geri sayım başlamış durumda. Bilindiği üzere 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise 2023 yılında yapılacak bekçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, bekçi alımı başvuruları hakkında merak edilenler...
2023 Lise mezunu bekçi alımı ne zaman, şartları neler? sorusu binlerce vatandaş tarafından gündeme getirildi. Yeni yılda devlet memuru olmak isteyen adaylar bekçi alımı 2023 ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 yılı bekçi alımı hakkında tüm merak edilen detaylar...
2023 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Geçen sene Nisan ayında başvurular alınmıştı. Bu sene içinde 2023 yılında yapılacak bekçi alımı başvurularının da Mart veya Nisan aylarında duyurulması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI
İŞKUR internet adresi üzerinden bekçi alımı açık iş ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR'un internet adresinden öğreniliyor.
BEKÇİ ALIMI İŞKUR İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
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- 2023 BEKÇİ ALIMI ne zaman? Lise mezunu bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İŞKUR başvuru ekranı!
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