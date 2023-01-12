Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı nihai isim listesi yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alımı için kura sonuçları 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da noter huzurunda belli olmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı nihai isim listesi yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı nihai isim listesi yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı nihai isim listesi yayınlandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI VE İŞKUR İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
İŞKUR ekranı ile T.C. kimlik no isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası için İŞKUR tarafından il ve meslek bazında 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile Noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
Kura çekilişine Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, daha sonra illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli hakkına sahip başvuran aday sayısı münhal kadro sayısının dört katını geçmediğinden, bu adaylar doğrudan sözlü sınava katılabileceklerdir.
Kura sonuçları aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
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