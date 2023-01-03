Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...

Taşeron işçi ile belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesi merak ediliyor. 2023 yılına girmemiz ile birlikte 500 bin sözleşmeli kadro sevinci yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sözleşmeliye Kadro Şöleni'ne katılacak. Bu gelişmelerle gözler taşeron işçilerin kadroya geçeceği tarihe çevrildi. Peki, 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

TAŞERON VE BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Taşeron, geçici işçiler ve belediye şirket işçilerinin kadro düzenlemesinde son durum merak ediliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, taşerona kadroda çalışmaların başladığını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söylemişti.

Taşeron, geçici işçi ve belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesine ilişkin detayların, bugün gerçekleştirilecek Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde açıklanması bekleniyor.