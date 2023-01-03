Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
Taşerona kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. KİT'lerde çalışan 90 bin taşeron işçi ile belediye şirket işçilerinin ne zaman kadroya geçeceği merak ediliyor. Kademe, derece ilerleme ve kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olunacak yeni düzenleme ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? İşte cevaplar...
Taşeron işçi ile belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesi merak ediliyor. 2023 yılına girmemiz ile birlikte 500 bin sözleşmeli kadro sevinci yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sözleşmeliye Kadro Şöleni'ne katılacak. Bu gelişmelerle gözler taşeron işçilerin kadroya geçeceği tarihe çevrildi. Peki, 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...
TAŞERON VE BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO NE ZAMAN GELECEK?
Taşeron, geçici işçiler ve belediye şirket işçilerinin kadro düzenlemesinde son durum merak ediliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, taşerona kadroda çalışmaların başladığını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söylemişti.
Taşeron, geçici işçi ve belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesine ilişkin detayların, bugün gerçekleştirilecek Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde açıklanması bekleniyor.
3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.
Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.
SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
MEMUR-SEN: SEVİNCİ PAYLAŞACAĞIZ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle kadrolu, süreli-süresiz sözleşmeli, özel izne tabi şeklinde görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi. Yalçın,
sözleşmelilere yönelik yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumunun da ortadan kalkacağını vurguladı.
Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.
Doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu son bulacak.
İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu sonlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
- 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu?