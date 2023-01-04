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ARABULUCULUK SINAV SONUÇ EKRANI! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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ARABULUCULUK SINAV SONUÇ EKRANI! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bir süredir merak ediliyordu. 4 Aralık tarihinde yurt genelinde gerçekleşen oturumların ardından sınava giren adaylar Arabulucuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt ararken, konuya ilişkin son dakika açıklaması bugün, ÖSYM tarafından tarafından geldi. İşte, arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculık sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilmişti, Sınava giren binlerce aday sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. İşte, Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuç sorgulama ekranı...

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Heyecanla beklenen arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ARABULUCULUK SINAVI NEDİR?

Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır.

Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir. Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.

KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için "Başarılı" ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için "Başarısız" ibaresi yer alacaktır.

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