Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilecek sürekli işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Alım sonrasında gözler ikinci alımlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." demişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı henüz 2. alımların yapılacağı tarihleri net olarak duyurmadı. Bakanlık bünyesinde alım yapılacak kadrolar önce ÖSYM'ye bildirilecek.
ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile birlikte 2. alımlar için tarih belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasıyla atama işlemleri yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapacaklarını vurgularken " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı ilk etapta yaptığı alımlarda ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'sini tıbbi sekreter 5 bin 831'ini ise hemşirelerden oluştu. Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna vurgu yaparak buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı. İkinci alımlarda teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor.Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olcak.
Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna vurgu yaparak buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı. İkinci alımlarda teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor.
Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.
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