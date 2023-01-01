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İŞKUR'dan istihdama dev katkı

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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İŞKUR’dan istihdama dev katkı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2022 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 400 bin kişinin istihdamına aracılık etti. Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin işle buluşmasına aracılık eden Kurumun, işe yerleştirme oranı 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 8 artış gösterdi.

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