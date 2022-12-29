AFAD İŞ BAŞVURUSU: AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, büro personeli...
AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler, konuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Sözlü sınavla yapılacak sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. İşte, AFAD iş başvurusu hakkında merak edilenler...
AFAD 70 personel alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Sözlü sınavla yapılacak sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
AFAD 70 personel alımı başvuruları, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.
AFAD İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 2.1.5. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
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