Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 bin 317 işçi alımı için İŞKUR üzerinden gerçekleşen başvuruların ardından, süreç kura çekimine geldi. Kura çekimini izlemek isteyenler canlı yayın detaylarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçları; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
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- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
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