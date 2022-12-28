Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Diyanet 2022 personel alımı BRANŞ DAĞILIMI! BAŞVURU EKRANI sinav.diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı! Diyanet'in 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı başvuruları ise 26 Aralık 2022 tarihinde başladı. Peki, Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı!

DİYANET 6 BİN 200 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyımın alımı yapılacak. 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak adayların, 26 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

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