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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Diyanet 2022 personel alımı BRANŞ DAĞILIMI! BAŞVURU EKRANI sinav.diyanet.gov.tr

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Diyanet 2022 personel alımı BRANŞ DAĞILIMI! BAŞVURU EKRANI sinav.diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan duyurunun ardından konuyla ilgilenler, başvurular hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı! Diyanet'in 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı başvuruları ise 26 Aralık 2022 tarihinde başladı. Peki, Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı!

DİYANET 6 BİN 200 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyımın alımı yapılacak. 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak adayların, 26 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

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SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Başvuru yapan adayların özlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak.

Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvurular 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Adayların ön başvurularını onaylatmak için aynı tarihler arasında herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

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