Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE - YouTube | İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi bugün başlıyor. 28 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişini canlı takip etmek istiyor. Sağlık Bakanlığı YHGM tarafından yayımlanan duyuruda, kura çekilişine ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekilişi iki gün sürecek. Peki, İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle... Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 11.317 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 28-29 Aralık'ta yapılacak. İllere göre gerçekleştirilecek kura çekilişi için heyecan içinde olan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı takip etmek istiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kura çekilişinin YouTube'dan canlı yayınlanacağı bu yüzden kuraya katılımcı alınmayacağı bildirildi. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
👇 Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: 👇
Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanıyor.
KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.
Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak.
28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
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