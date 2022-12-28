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KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavına giren adaylar, kamuda boş kalan kadro ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavına giren adaylar, kamuda boş kalan kadro ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini yapmaya başladı.

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 21 Aralık'ta başlayan KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih işlemleri 28 Aralık'ta son bulacak. Kamuda çalışmak için boş kadro ve kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS TERCİHLERİ YARIN SONA ERİYOR

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında, KPSS tercih işlemleri başladı. 21 Aralık tarihinde başlayan tercihler 28 Aralık'ta son bulacak.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresinde yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercihlerinin 28 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte tercih sonuçları için tarihler gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçları için henüz tarih verilmedi. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

ADAYLAR DOĞRUDAN ATANACAK

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

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