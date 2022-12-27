Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Göç İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru ekranı!

2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.