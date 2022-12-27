Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Göç İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru ekranı!
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ise, "Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman? sorusu son günlerde merak konusu oluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, personel alımı hakkında merak edilenler..
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvuru işlemlerini 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.
MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Giriş Sınavının yazılı bölümü 29 Ocak 2023 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.
Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.
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