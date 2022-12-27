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Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum: 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

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Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum: 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası'nın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.500 Servis Görevlisi istihdam edilecek. 5 Kasım'da gerçekleştirilen yazılı sınavın sonuçları 26 Kasım'da açıkanmıştı. Sonuçlara göre mülakata katılan adaylar şimdi de mülakat sonuçlarını bekliyor. Peki, Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum nedir? 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Ziraat Bankası mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası tarafından, Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek müşterilere etkin hizmet sunmak için Servis Görevlisi alımı yapıyor. Söz konusu alımlarda yazılı sınavın ardından mülakat aşaması başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum nedir? 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ZİRAAT BANKASI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak. Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacak.

EN AZ 3 YIL GÖREV YAPMA ZORUNLULUĞU

Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz.

ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

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