Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum: 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası tarafından, Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek müşterilere etkin hizmet sunmak için Servis Görevlisi alımı yapıyor. Söz konusu alımlarda yazılı sınavın ardından mülakat aşaması başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum nedir? 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ZİRAAT BANKASI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak. Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacak.