Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum: 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası'nın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.500 Servis Görevlisi istihdam edilecek. 5 Kasım'da gerçekleştirilen yazılı sınavın sonuçları 26 Kasım'da açıkanmıştı. Sonuçlara göre mülakata katılan adaylar şimdi de mülakat sonuçlarını bekliyor. Peki, Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum nedir? 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Ziraat Bankası mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası tarafından, Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek müşterilere etkin hizmet sunmak için Servis Görevlisi alımı yapıyor. Söz konusu alımlarda yazılı sınavın ardından mülakat aşaması başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum nedir? 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ZİRAAT BANKASI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak. Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacak.
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL SINAV SONUÇLARI her an açıklanabilir! Açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022-2023 AÖL SINAV SONUÇ TARİHLERİ
- Ziraat Bankası mülakat sonuçları son durum: 2022 Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar
- Son dakika: Hakimlik- savcılık sınav sonuç ekranı! Hakim ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM AÇIKLADI!
- Bakanlık son dakika duyurdu! Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun! Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek
- İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları
- Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 16. hafta | JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ!
- KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?
- EYT son durum ne oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne dedi? SON DAKİKA HABERLER
- 26 Aralık reyting sonuçları AÇIKLANDI MI? Dünün reytinglerinde hangi dizi/program birinci oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi...
- Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?
- EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne?