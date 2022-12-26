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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Kasım ila 02 Aralık tarihleri arasında başvuruları yapılan 11 bin 317 işçi alımı kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temizlik görevlisi, elektrikçi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi gibi branşlarda toplam 11.317 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için 28 Aralık tarihini açıkladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekimi sona erdikten sonra Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacağı bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

Marangoz 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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