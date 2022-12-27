KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI SON DURUM: Ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/2 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına binlerce memur ataması yapılacak. Söz konusu alımlar için tercihler 21 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı. Tercih bildirimleri 28 Aralık'ta sona erecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Atama bekleyen vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları son durum nedir? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler. Tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih henüz belli değil.