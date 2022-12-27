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KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI SON DURUM: Ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI SON DURUM: Ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere memur ataması yapabilmek için KPSS 2022/2 ile tercihler 21 Aralık'ta başlamıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak memur alımında gözler sonuçlara çevrildi. Tercih başvurusunda bulunan adaylar, heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları son durum nedir? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KPSS 2022/2 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına binlerce memur ataması yapılacak. Söz konusu alımlar için tercihler 21 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı. Tercih bildirimleri 28 Aralık'ta sona erecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Atama bekleyen vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları son durum nedir? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler. Tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih henüz belli değil.

KPSS 2022/2 TERCİH ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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