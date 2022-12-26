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SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS’TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B’li personel...

Kamuda görev yapan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle düzenleme bugün Meclis'e geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası gözler yeni düzenlemeye çevrildi. 90 bin taşeron işçi, belediye şirket işçileri ve 4B'li sözleşmeli personelin yakından takip ettiği kadro konusunu yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte cevaplar...

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili geçtiğimiz ay Kabine toplantısı sonrası açıklama yapılmıştı. Şimdi sıra Meclis aşamasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin 26 Aralık'ta Meclis'e geleceğini duyurdu. Peki, KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin 26 Aralık Pazartesi günü Meclis'e geleceğini duyurdu. Kadro düzenlemesinde Meclis aşamasının ardından 4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

3+1 MODELİNE GÖRE 227 BİN KİŞİ KADROYA GEÇECEK

Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak.

4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

"Üstelik sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz."

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsadığını ifade eden Bilgin, "Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme" diye konuştu.

Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız."

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

YENİ İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek.

Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.

Sözleşmeli personele kadro müjdesi! SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ!

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