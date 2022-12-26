1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık’ta sona ermişti! Gözler ÖSYM’de...

KPSS 2022/13 ile Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri 20 Aralık'ta sona erdi. Aradan geçen bir haftanın ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Bakanlık bünyesine yapılacak 1.200 sözleşmeli personel alımında gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son durum nedir? İşte cevaplar...

KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2022/13 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Yıl bitmeden atamaların tamamlanması bekleniyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.