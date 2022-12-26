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1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti! Gözler ÖSYM'de...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık’ta sona ermişti! Gözler ÖSYM’de...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak personel alımında sıra tercih sonuçlarında. KPSS 2022/13 kapsamında tercih başvurusunda bulunan adaylar, heyecan içinde atama sonuçlarını bekliyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, tercih sonuçlarında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son durum nedir? İşte ayrıntılar...

KPSS 2022/13 ile Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri 20 Aralık'ta sona erdi. Aradan geçen bir haftanın ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Bakanlık bünyesine yapılacak 1.200 sözleşmeli personel alımında gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son durum nedir? İşte cevaplar...

KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2022/13 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Yıl bitmeden atamaların tamamlanması bekleniyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ZİRAAT MÜHENDİSİ 167
VETERİNER HEKİM 107
GIDA MÜHENDİSİ 14
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 4
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 1

HARİTA MÜHENDİSİ 7
AVUKAT 7
DİĞER TEKNİK PERSONEL (KİMYAGER) 3
SAĞLIK TEKNİKERİ 1
ZİRAAT TEKNİSYEN 1

BÜRO PERSONELİ 304
ORMAN MUHAFAZA MEMURU 48
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 267
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 201
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 68
TOPLAM 1.200

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

* Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

* Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

* Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

* Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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