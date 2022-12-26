1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti! Gözler ÖSYM'de...
Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak personel alımında sıra tercih sonuçlarında. KPSS 2022/13 kapsamında tercih başvurusunda bulunan adaylar, heyecan içinde atama sonuçlarını bekliyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, tercih sonuçlarında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son durum nedir? İşte ayrıntılar...
KPSS 2022/13 ile Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri 20 Aralık'ta sona erdi. Aradan geçen bir haftanın ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Bakanlık bünyesine yapılacak 1.200 sözleşmeli personel alımında gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son durum nedir? İşte cevaplar...
KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2022/13 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Yıl bitmeden atamaların tamamlanması bekleniyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
* Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
* Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
* Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
* Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...
- Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı? Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi...
- 1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti! Gözler ÖSYM'de...
- Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
- O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu
- KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE | 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda? Kabine kararları...
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gerekli belgeler...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...
- AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?
- Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar
- Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?