SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ? Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...
Kamuda görev yapan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası gözler kadro düzenlemesine çevrildi. 90 bin taşeron işçi, belediye şirket işçileri ve 4B'li sözleşmeli personelin yakından takip ettiği kadro konusunu yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte cevaplar...
Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili geçtiğimiz ay Kabine toplantısı sonrası açıklama yapılmıştı. Şimdi sıra Meclis aşamasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin 26 Aralık'ta Meclis'e geleceğini duyurmuştu. Peki, KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?
Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:
"Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde Meclis detaylarının kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.
3+1 MODELİNE GÖRE 227 BİN KİŞİ KADROYA GEÇECEK
Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.
Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak.
4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsadığını ifade eden Bilgin, "Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme" diye konuştu.
Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız."
KAPSAM DIŞI OLANLAR
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
YENİ İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek.
Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.
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