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KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı? Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi...

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Giriş Tarihi: 26.12.2022
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KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı? Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 20 Aralık'ta sona eren KPSS 2022/13 tercih sonuçlarının açıklanağı gün ve saat merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1200 personel alımı başvurularının ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. KPSS 2022/13 tercih başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar, atamaların yapılacağı tarihe kilitlendi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS-2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2022/13 tercih sonuç tarihi için ÖSYM'den bir duyuru yapılmış değil. Bir önceki tercihler 9 Haziran'da bitmiş ve sonuçlar 15 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2022/13 tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KADRO DAĞILIMI

ZİRAAT MÜHENDİSİ 167
VETERİNER HEKİM 107
GIDA MÜHENDİSİ 14
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 4
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 1

HARİTA MÜHENDİSİ 7
AVUKAT 7
DİĞER TEKNİK PERSONEL (KİMYAGER) 3
SAĞLIK TEKNİKERİ 1
ZİRAAT TEKNİSYEN 1

BÜRO PERSONELİ 304
ORMAN MUHAFAZA MEMURU 48
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 267
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 201
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 68

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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