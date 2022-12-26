KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı? Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi...

KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1200 personel alımı başvurularının ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. KPSS 2022/13 tercih başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar, atamaların yapılacağı tarihe kilitlendi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS-2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2022/13 tercih sonuç tarihi için ÖSYM'den bir duyuru yapılmış değil. Bir önceki tercihler 9 Haziran'da bitmiş ve sonuçlar 15 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2022/13 tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.