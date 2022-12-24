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PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?

PTT'ye yapılması beklenen personel alımına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, 2023'te PTT'e personel alımı yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2023 PTT memur alımı başvuru ne zaman? İşte konu hakkında son gelişmeler...

"PTT personel alımı ne zaman?" sorusu, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde görev almak isteyen vatandaşlar, personel alımına ilişkin son gelişmeleri yakından taki ediyor. Son zamanlarda PTT'ye 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilse de, konu hakkında resmi açıklama yapılmadı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2023 PTT memur alımı başvuru ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI 2023 İLANI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 yılında PTT personel alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığı takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

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