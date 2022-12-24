PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?

"PTT personel alımı ne zaman?" sorusu, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde görev almak isteyen vatandaşlar, personel alımına ilişkin son gelişmeleri yakından taki ediyor. Son zamanlarda PTT'ye 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilse de, konu hakkında resmi açıklama yapılmadı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2023 PTT memur alımı başvuru ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI 2023 İLANI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 yılında PTT personel alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığı takdirde ahaber.com.tr'de olacak.