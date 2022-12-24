Danıştay 7 farklı branşta personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
Danıştay personel alımı ilanı yayımlandı. 7 farklı branşta yapılacak personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. 2022 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ile yapılacak personel alımında başvuru şartları ve kadro dağılımı açıklandı. İlanın yayımlanması ile birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, Danıştay personel alımı başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte cevaplar...
Danıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 1 Programcı, 1 Mübaşir, 20 Zabıt Katibi ve 45 Destek Personeli (Aşçı, Garson, Şoför ve Temizlik Hizmetlisi) olmak üzere toplam 67 personel alımı yapılacak. Danıştay personel alımı ilanının yayımlanması ile birlikte başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Peki, Danıştay personel alımı başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvurular 26 Aralık 2022 - 04 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabilecekler.
GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir için en az 70 puan, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Garson, Temizlik Hizmetlisi) için en az 60 puan almış olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan; Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.) Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)
c) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
d) Aşçılık pozisyonu için başvuran adaylardan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge. (Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle "Aşçı" statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)
e) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
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