Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı başvuruları başladı mı? OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bakan Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." sözlerine yer verdi.