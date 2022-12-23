2023 Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

2023 bekçi alımı başvuruları başladı mı? sorusu adaylar tarafından gündeme gelmeye başladı. Bekçi alımı başvuruları son olarak 26 Nisan 2022 tarihinde alınmıştı. 2023 yılı alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan resmi açıklama bekleniyor. Peki, "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" İşte bekçilik başvurusu hakkında merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı.2023 yılı bekçi alımı hakkında açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.