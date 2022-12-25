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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı? OGM 1.613 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı? OGM 1.613 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alınacağını bildirdi. Çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı için kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı? OGM 1.613 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı? OGM 1.613 personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nda istihdam edilmek üzere 1613 personel alımı yapılacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı? OGM 1.613 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

OGM PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamasının ardından OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2022 Yılı 249 Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alım İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adaylar 15/01/2023 – 25/01/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 25/01/2023 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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