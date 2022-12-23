GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 924 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak. Bakan Kasapoğlu'nun müjdeli açıklamayı duyurmasının ardından gözler başvuru tarihine çevrildi. KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere yapılacak antrenör alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman? İşte detaylar...
GSB antrenör alımı süreci, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru tarihine çevrildi. Peki, GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman? İşte cevaplar...
GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 924 sözleşmeli antrenör alımı için başvuruların 26 Aralık Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
- Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
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