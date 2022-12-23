GSB antrenör alımı süreci, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru tarihine çevrildi. Peki, GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman? İşte cevaplar...

GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 924 sözleşmeli antrenör alımı için başvuruların 26 Aralık Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.