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GİB PERSONEL ALIMI: 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Avukat, güvenlik görevlisi, şoför...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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GİB PERSONEL ALIMI: 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Avukat, güvenlik görevlisi, şoför...

Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alımı için ilanını yayınlamasının ardından başvurular tamamlandı. Avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve tekniker kadrolarına alım için sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılıyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımlarına başvurular 13 Aralık'ta başladı. İşe alım ilanların yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi, sınav yeri de belli oldu. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte 2022 GİB sözleşmeli personel alımı hakkında merak edilenler...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Gelir İdaresi Başkanlığı 6 avukat, 17 koruma ve güvenlik görevlisi, 26 hizmetli,8 şoför ve 14 tekniker alımı yapacak. Başvuru işlemleri 13 Aralık Salı günü başladı ve 19 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alındı. Şimdi ise sınavların ne zaman yapılacağı merak edildi .İşte, detaylar...

2022 GİB SINAV YERİ VE TARİHLERİ

Sözleşmeli Tekniker: Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Şoför: Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Hizmetli: Sözlü sınav 29 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi: Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Avukat: Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gelir İdaresi personel alımı özel başvuru şartları belli oldu.. Bunun yanı sıra müracaat yapacak adaylardan 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki genel şartlar aranacak. İşte personel alımı şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

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