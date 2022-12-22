GİB PERSONEL ALIMI: 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Avukat, güvenlik görevlisi, şoför...

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılıyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımlarına başvurular 13 Aralık'ta başladı. İşe alım ilanların yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi, sınav yeri de belli oldu. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte 2022 GİB sözleşmeli personel alımı hakkında merak edilenler...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Gelir İdaresi Başkanlığı 6 avukat, 17 koruma ve güvenlik görevlisi, 26 hizmetli,8 şoför ve 14 tekniker alımı yapacak. Başvuru işlemleri 13 Aralık Salı günü başladı ve 19 Aralık Pazartesi günü sona erdi.