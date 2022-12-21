1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
1613 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımına ilişkin tarih bilgisi merak ediliyor. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları sonrasında, personel alımı başvuruları için tarih belli oldu.
Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 1613 personel alımı 2023 yılında yapılacak. Başvuruların Ocak ayı itibariyle başlaması bekleniyor.
HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?
OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.
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- 1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
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