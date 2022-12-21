1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?