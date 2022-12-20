OGM 1613 PERSONEL ALIMI: 2023 OGM personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru şartları neler? İşte, branş ve kadrolar!

Orman Genel Müdürlüğü bin 613 personel alımı yapacak! Bakan Vahit Krişçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından konuyla ilgilenenler, OGM 1613 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Orman Genel Müdürlüğü OGM 1613 personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler...

OGM 1613 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Duyuruda belirtildiği gibi söz konusu personel alımları 2023 yılı Ocak ayında yayımlanacak. İlgili ilanın en geç 15 Ocak 2023 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.