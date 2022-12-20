OGM 1613 PERSONEL ALIMI: 2023 OGM personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru şartları neler? İşte, branş ve kadrolar!
Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 1613 personel istihdam edilecek. Bakan Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü OGM 1613 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
Orman Genel Müdürlüğü bin 613 personel alımı yapacak! Bakan Vahit Krişçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından konuyla ilgilenenler, OGM 1613 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Orman Genel Müdürlüğü OGM 1613 personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler...
OGM 1613 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Duyuruda belirtildiği gibi söz konusu personel alımları 2023 yılı Ocak ayında yayımlanacak. İlgili ilanın en geç 15 Ocak 2023 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.
ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR
Söz konusu alım haberinden sonra Orman Genel Müdürlüğünden gelen son dakika duyurusu ile de Orman genel Müdürlüğü personel alımı kadro dağılımı açıklandı. İşte OGM 1613 Perosnel İşçi alımı kontenjan dağılımı şöyledir;
1128 Orman Muhafaza Memuru,
249 Orman Mühendisi,
23 Destek Personeli,
12 Harita Mühendisi,
9 Avukat,
9 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
6 İnşaat Mühendisi,
6 Makina Mühendisi,
4 Elektrik Elektronik Mühendisi,
3 Tekniker,
2 Bilgisayar Mühendisi,
131 Geçici Orman İşçisi,
BAKAN VAHİT KİRİŞÇİ DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.Buna göre, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak.
Kirişçi paylaşımına, "Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.
OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.
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