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Haberler Memurlar Haberleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 44 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartları ne?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruda bulunmak ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilan başvuru şartları neler? KPSS şartı aranıyor mu?

BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kıyı Emeniyet Genel Müdürlüğü 44 personel alımı başvurularınızı 19-23 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapabilirsiniz.

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türk vatandaşı olmak,

*Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

*26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

BAŞVURU ŞARTLARI DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN!

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR NELER?

*Mühendis

*Deniz Trafik Operatörü

*Tahlisiye Personeli

*Harita ve Kadastro Teknikeri

*Büro Memuru (Genel)

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-)Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• 4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)

• Genel kültür(20 Puan)

b-) Diğer unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

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