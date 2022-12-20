Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 44 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartları ne?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruda bulunmak ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilan başvuru şartları neler? KPSS şartı aranıyor mu?
BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kıyı Emeniyet Genel Müdürlüğü 44 personel alımı başvurularınızı 19-23 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapabilirsiniz.
KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*Türk vatandaşı olmak,
*Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
*26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
*Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
ALIM YAPILACAK BRANŞLAR NELER?
*Mühendis
*Tahlisiye Personeli
*Harita ve Kadastro Teknikeri
*Büro Memuru (Genel)
Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
a-)Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• 4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)
• Genel kültür(20 Puan)
b-) Diğer unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atamaları ne zaman?
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır?
- AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
- Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?
- Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
- Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?
- TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları
- RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ
- Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?