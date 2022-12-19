TKGM en az lise mezunu personel alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır, şartları neler? SON GÜN 31 ARALIK!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihlerini sorgulamaya başladı. TKGM tarafından yapılan açıklamada personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine yer verildi. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başvuruları nasıl yapılır? İşte, detaylar...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 59 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Yapılan duyurunun ardından başvuru şartları ve tarihi merak konusu oldu. TKGM bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihleri arama motorlarında sorguluyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başvuruları nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar..
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirtilen illere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağını ilan etti. Açıklamanın ardından başvuru şartları merak konusu oldu.
TKGM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında, adayların KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların, işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?
- Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte oyuncu kadrosu...
- TKGM en az lise mezunu personel alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır, şartları neler? SON GÜN 31 ARALIK!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi nihai isim listesi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sipahi'nin Ezgi'si Başak Gümülcinelioğlu estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaştı kaldı
- DA PİNCHİ KODU nedir? Hırsızların gizli dili Da Pinchi Kodu sembollerinin anlamları neler?
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 STSL 15. hafta TS FB derbisi hangi tarihte oynanacak?
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR
- Rıfat Ilgaz'ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
- En uzun gece ne zaman? 2022 Aralık ayı kış gündönümü hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?
- İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ