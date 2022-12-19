TKGM en az lise mezunu personel alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır, şartları neler? SON GÜN 31 ARALIK!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 59 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Yapılan duyurunun ardından başvuru şartları ve tarihi merak konusu oldu. TKGM bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihleri arama motorlarında sorguluyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başvuruları nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirtilen illere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağını ilan etti. Açıklamanın ardından başvuru şartları merak konusu oldu.

TKGM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.