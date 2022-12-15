Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklamaları...
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer,"Bakanlık çalışmalarını yapar, alım yapılacağı zaman duyurulacak." İfadelerini kullandı. İşte, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklamaları...
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklama geldi. İşte, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklamaları...
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yeni öğretmen atama duyurusu yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki alımda başvuru şartları şu şekildeydi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Bakanlığa 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?
- Aile Bakanlığı'ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...
- Bakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı
- 15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...
- SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi
- ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?
- Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?
- DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
- AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
- İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?