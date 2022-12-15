Bekçi alımı 2023 takvimi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı 2023 yılında yapılacak mı, hangi illerde olacak?
Bekçi alımı 2023 takvimi açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için detaylar her dönem merak edilen hususlar arasında bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenler yeni alımlar için detayları merak ediyor. İşte, Bekçi alımı 2023 takvimi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı 2023 yılında yapılacak mı, hangi illerde olacak?
Bekçi alımı 2023 takvimi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı 2023 yılında yapılacak mı, hangi illerde olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yılın en sonuncu duyurusu 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise gözler yeni alımların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Bekçi alımı 2023 takvimi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı 2023 yılında yapılacak mı, hangi illerde olacak?
BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?
2023 Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı duyurusu henüz yayınlanmadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu en son 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak.
2023 bekçi alımları hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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