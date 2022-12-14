EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adayların beklentisi tercih tarihinin başlaması noktasında devam ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Bu yıl gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor.
EKPSS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bilgi verilmedi. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanmış, tercihler ise 13 Ocak ve 19 Ocak tarihleri aralığında alınmıştı.
Son alımlarda ise adaylar tercihlerini 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebildiler.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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