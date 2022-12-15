Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Personel alımı sınav sonucu nereden öğrenilir?
Halkbank tarafından gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımında gözler yazılı sınav sonuçlarına çevrildi. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Yazılı sınavdan başarılı olanlar mülakatlara katılacak. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman?
Halkbank tarafından gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oluyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Yazılı sınavdan başarılı olanlar mülakatlara katılacak. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman? İşte, detaylar...
HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Halkbank tarafından 3 Aralık'ta gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.
MÜLAKATLAR HANGİ TARİHTE?
Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata çağırılacak. Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilen sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.
KADRO DAĞILIMI
Müfettiş Yardımcısı: 28
İç Kontrolör Yardımcısı: 35
Uzman Yardımcısı: 300
Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı: 7
Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı: 5
Servis Görevlisi: 1.000
HALKBANK SINAVI ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
Yaş kriterine ilişkin olarak;
• BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
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