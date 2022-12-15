Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak. Yapılan açıklamada "Başkanlığımızca belirtilen yerlere atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır." denildi. İlana göre, Gelir Uzman Yardımcısı alımları sınav yöntemiyle yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.