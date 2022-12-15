Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı?
Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanının detayları açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Peki, Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı?
Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Şubat ayı 2000 Uzman Yardımcısı Alımı ilanı yayımlandı. Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlıyor. Peki, Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı?
GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?
Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI
Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak. Yapılan açıklamada "Başkanlığımızca belirtilen yerlere atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır." denildi. İlana göre, Gelir Uzman Yardımcısı alımları sınav yöntemiyle yapılacak.
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?
Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
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