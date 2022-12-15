KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, yayımlanacak kılavuz sonrasında tercihlerini yapacak. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı?