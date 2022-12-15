KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı?
KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri için, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanması için gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı?
KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, yayımlanacak kılavuz sonrasında tercihlerini yapacak. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı?
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.
Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. Tercih dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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