Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alacak! Personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Tarm ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 1200 personel alımı kontenjanları henüz açıklanmadı. Ancak genel olarak alım yapılması beklenen kontenjanlar şöyle:

Ziraat Mühendisi,

Orman Muhafaza Memuru

Veteriner Hekim,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Orman Mühendisi,