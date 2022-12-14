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Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alacak! Personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alacak! Personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika açıklama geldi. Bakanlık, 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından söz konusu alımlarla ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar belli oldu? İşte, detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bakanlığın bütçe görüşmelerinde personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakanlığın personel alımı hakkında konuşan Kirişci, 1200 personel alımı sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Bugün ise konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İşte, 1200 personel alımı hakkında merak edilen detaylar...

1200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlığa 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını söyledi.

Bakan Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 Sözleşmeli Personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Tarm ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 1200 personel alımı kontenjanları henüz açıklanmadı. Ancak genel olarak alım yapılması beklenen kontenjanlar şöyle:

Ziraat Mühendisi,

Orman Muhafaza Memuru

Veteriner Hekim,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Orman Mühendisi,

Su Ürünleri Mühendisi,

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi,

Harita Mühendisi,

Avukat,

Laborant,

Kimyager,

GIda Mühendisi,

Ziraat Teknikeri,

Veteriner Sağlık Teknisyen,

Ziraat Teknisyen,

Büro Personeli,

Orman Muhafız Memuru

Biyolog,

Veteriner Sağlık Teknikeri,

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