İŞKUR KURA TAKVİMİ: 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için gözler İŞKUR kura takvimine çevrildi. 2022 yılında Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden başvurularını yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını bekliyor. Sağlık personeli atama sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler işçi alımı takvimine çevrildi. Peki, İŞKUR kura takvimi için tarih açıklaması geldi mi? Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 11.317 sürekli işçi alımı kura takvimi henüz duyurulmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.