İŞKUR KURA TAKVİMİ: 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 11.317 sürekli işçi alımı konusunda gözler kura takvimine çevrildi. Sağlık personeli atamalarının tamamlanması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de işçi alımı sonuçları oldu. Peki, İŞKUR kura takvimi için tarih açıklaması geldi mi? Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için gözler İŞKUR kura takvimine çevrildi. 2022 yılında Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden başvurularını yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını bekliyor. Sağlık personeli atama sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler işçi alımı takvimine çevrildi. Peki, İŞKUR kura takvimi için tarih açıklaması geldi mi? Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 11.317 sürekli işçi alımı kura takvimi henüz duyurulmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
ATAMAYA ESAS BELGELER KONTROL EDİLECEK
Sağlık Bakanlığınca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.
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- İŞKUR KURA TAKVİMİ: 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
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