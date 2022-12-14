MSB İŞKUR KURA SONUÇLARI: MSB 1.115 işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? Güncel isim listesi...
MSB 1.115 işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 89 farklı meslekten 1.115 işçi alımı için kura çekilişi 8 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? Güncel isim listesi...
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB 1.115 işçi alımı kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapıldı. Akabinde adaylar, kura sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? Güncel isim listesi...
MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 farklı ilde personel alımı başvuru işlemleri, 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 8 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi.
MSB Personel Temin Diare Başkanlığı sayfasında "Kura sonuçlarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ibaresi yer almaktadır.
MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
MSB kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
En fazla işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarına yapılacak.
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