Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları, on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. KPSS 2022/11 tercih kapsamında gerçekleştirlen sağlık personeli alımında sona gelindi. 80 bin atamanın ilk etabı olan 31 bin 183 personel alımında tercih başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022/11 kapsamında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı tercihlerinin sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler.