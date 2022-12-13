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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 tercih sonuçları için heyecan dorukta. Birçok kadroya yapılacak sağlık personeli atamasında adaylar sonuç açıklamasına kilitlendi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2022/11 tercihleri için başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların hangi gün açıklanacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları, on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. KPSS 2022/11 tercih kapsamında gerçekleştirlen sağlık personeli alımında sona gelindi. 80 bin atamanın ilk etabı olan 31 bin 183 personel alımında tercih başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022/11 kapsamında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı tercihlerinin sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

Adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA ŞARTLARI

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

* Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

* Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

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