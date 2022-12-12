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OGM işçi alımı kura tarihleri: Engelli ve eski hükümlü 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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OGM işçi alımı kura tarihleri: Engelli ve eski hükümlü 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 54 farklı şehirde yapılacak 224 işçi alımı için başvurular 12 Aralık'ta sona eriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de kura tarihlerini beklemeye başladı. OGM'nin işçi alımı ilanı ile birlikte kura sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, OGM işçi alımı kura tarihler ayın kaçında? Engelli ve eski hükümlü 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. OGM bünyesinde istihdam edilmek üzere, 141 Engelli İdare Büro Memuru ve 83 Eski Hükümlü/TMY Orman İşçisi alımı yapılacak. 6 Aralık'ta başlayan başvurular, 12 Aralık mesai bitiminde tamamlanacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların tamamlanması ile birlikte kura süreci başlayacak. Peki, OGM işçi alımı kura tarihler ayın kaçında? Engelli ve eski hükümlü 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. OGM işçi alımı kura çekimi 22-26 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

MEB onaylı;

*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

*İnsan Kaynakları Sertifikası,

*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

*Halkla İlişkiler Sertifikası,

*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

*Genel Muhasebe Sertifikası,

*Çağrı Merkezi Sertifikası

Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

2.En az Ortaöğretim mezunu olmak.

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

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