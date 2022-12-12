OGM işçi alımı kura tarihleri: Engelli ve eski hükümlü 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. OGM bünyesinde istihdam edilmek üzere, 141 Engelli İdare Büro Memuru ve 83 Eski Hükümlü/TMY Orman İşçisi alımı yapılacak. 6 Aralık'ta başlayan başvurular, 12 Aralık mesai bitiminde tamamlanacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların tamamlanması ile birlikte kura süreci başlayacak. Peki, OGM işçi alımı kura tarihler ayın kaçında? Engelli ve eski hükümlü 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. OGM işçi alımı kura çekimi 22-26 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.